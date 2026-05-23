Tentano di truffare 3 milanesi in un hotel di Torino comprando un orologio di lusso con soldi falsi: arrestati

La Polizia ha arrestato i truffatori e recuperato soldi e orologio di lusso

Tre persone sono state arrestate dalla Polizia dopo aver tentato di mettere in atto una truffa all'interno di un albergo di Torino. In particolare, nelle prime ore del pomeriggio di alcuni giorni fa, le tre giovani vittime, provenienti da Milano, avevano raggiunto l’hotel per finalizzare la compravendita di un orologio di lusso con un uomo che avevano conosciuto tramite una nota piattaforma social.



All’appuntamento, però, non si è presentato un appassionato o un commerciante di orologi, bensì due soggetti che, con una tecnica ben collaudata, sono riusciti a raggirare le vittime: hanno infatti mostrato una mazzetta di banconote autentiche, salvo poi sostituirla con mazzette di banconote false nascoste all’interno di un sacchetto in tessuto. Ottenuto il prezioso orologio, i due si sono allontanati rapidamente e hanno raggiunto un terzo complice, che li aspettava a bordo di un veicolo.

Le vittime, dopo essersi accorte dell’inganno, hanno subito chiesto aiuto alla Polizia fornendo una descrizione dettagliata dell’accaduto e del veicolo utilizzato dai malviventi per la fuga. Le pattuglie della Squadra Mobile di Torino sono riuscite a intercettare l’auto poco dopo, bloccandola.

Nel corso delle perquisizioni, i tre uomini sono stati trovati in possesso dell’orologio appena sottratto, di una macchinetta conta‑soldi e della mazzetta di banconote vere utilizzata per rendere credibile la trattativa. I tre soggetti sono stati arrestati in flagranza con l'accusa di truffa in concorso.