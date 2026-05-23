“Mi ha aggredito verbalmente”: segnalazioni ai vigili per il giocoliere di Pinerolo

“Mi ha preso a male parole più volte”. Questo è solo uno sfogo di un pinerolese, raccolto dalla polizia locale di Pinerolo. Nei giorni scorsi sono arrivate al comando della polizia locale diverse segnalazioni sui comportamenti del giocoliere che attualmente si trova all’incrocio tra Corso Torino e piazza Barbieri: lamentano toni verbali aggressivi contro i passanti a piedi.

I vigili hanno fatto dei controlli e hanno convocato al comando l’artista di strada per parlargli e ascoltare la sua versione. Al momento lui continua a fare i suoi numeri ai semafori, quando le auto sono ferme per il rosso, ma la situazione viene monitorata dalla polizia locale.