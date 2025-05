“Shop&Music” accende via Nizza: shopping, danza e divertimento per tutti

Domenica 25 maggio, via Nizza si trasforma in un vivace palcoscenico a cielo aperto per la prima edizione della Festa di via “Shop&Music”, un evento che unisce il piacere dello shopping all’energia della musica e della danza. L’appuntamento è dalle 9.30 alle 19.30, nel tratto compreso tra corso Maroncelli e via Caramagna.

Promossa dall’associazione Nuova Nizza Bengasi, l’iniziativa mira a valorizzare il commercio di prossimità, coinvolgendo negozianti, artigiani e artisti locali per animare una delle zone più dinamiche del quartiere. Le attività commerciali resteranno aperte tutto il giorno, affiancate da espositori, stand e un programma musicale pensato per intrattenere visitatori di tutte le età.

A dare ritmo e spettacolo alla giornata ci penseranno le scuole di danza “Movimento Differente” e “Torino Danza Academy”, protagoniste con le loro performance live lungo la via.