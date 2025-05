La giurista Pro-pal Francesca Albanese alle OGR di Torino, scatta la polemica

"Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla Palestina , - spiega Turi -secondo l'ultimo report dell’organizzazione per i diritti umani UN Watch, avrebbe ricevuto finanziamenti da organizzazioni pro-Hamas – fondi inizialmente non dichiarati e successivamente rivendicati – per viaggi e attività pubbliche all’estero".

E' scontro politico nel centrosinistra di Torino per la partecipazione di Francesca Albanese, il prossimo 27 maggio, ad un incontro alle OGR. Da parte di + Europa, per voce di Andrea Turi, arriva la richiesta di rimuovere la giurista italiana dalla scaletta degli interventi.

A schierarsi in difesa di Francesca Albanese è la vicepresidente del Consiglio Comunale di Torino Ludovica Cioria , che definisce le polemiche " inaccettabili: il suo lavoro è prezioso per garantire informazione su quanto accade nei territori palestinesi".

"La dottoressa Albanese è una professionista di altissimo livello, apprezzata in tutto il mondo e fresca di rinnovo nel suo delicatissimo incarico presso le Nazioni Unite. Sarebbe il caso di ascoltarla seriamente" conclude la consigliera del Pd.

A schierarsi con la giurista anche le capogruppo di AVS in Regione e di SE in Comune, Alice Ravinale e Sara Diena: "Le accuse di +Europa sono deliranti. E' un onore per Torino ospitare chi si batte coraggiosamente per i diritti calpestati dalle persone".