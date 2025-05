Professore aggredito da uno studente: vola uno schiaffone durante un'interrogazione

Un docente dell'istituto superiore 'Romolo Zerboni' di Torino è stato aggredito questa mattina da uno studente durante un'interrogazione. Il fatto - come riferisce l'agenzia di stampa Ansa - è avvenuto intorno alle 10.30, nella sede di via della Cella, nel quartiere Madonna di Campagna.

Aggredito già il mese scorso

Secondo quanto riferito da alcuni colleghi, il professore sarebbe stato colpito con uno schiaffo da un allievo. Si tratta dello stesso insegnante già vittima, a fine aprile, di un'altra aggressione da parte di un diverso studente della stessa scuola, un minorenne già sospeso, che aveva picchiato lui e una collega.

Quasi in contemporanea, un altro studente avrebbe innescato una fiammata al primo piano dell'istituto, utilizzando una bomboletta di deodorante spray e un accendino. Sul posto è intervenuta la polizia.

Insegnante portato in ospedale

Il docente è stato accompagnato in ospedale in ambulanza. Il corpo insegnante pare si stia organizzando per una protesta: "Le misure annunciate dal ministro Valditara risultano morbide e non applicate", hanno denunciato i colleghi del professore aggredito.

“Desidero esprimere la solidarietà e la vicinanza della Città al docente dell’Istituto Zerboni aggredito oggi da uno studente. Gli insegnanti svolgono un ruolo importantissimo nella vita delle ragazze e dei ragazzi e della comunità tutta", ha dichiarato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "Come istituzioni abbiamo il compito di lavorare per promuovere sempre di più la cultura del rispetto e della non violenza, soprattutto tra le giovani generazioni, affinché gravissimi episodi come questi non si ripetano”.