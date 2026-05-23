Corso Taranto, 30 anni da festeggiare per il Centro interculturale (e un giardino tutto nuovo)

Nel pomeriggio, in corso Taranto 160, sono stati celebrati i 30 anni di attività del Centro Interculturale e inaugurati gli spazi verdi della struttura, recentemente riqualificati con fondi PNRR nell’ambito di una delle misure del Piano Integrato Urbano (PIÙ) della Città di Torino. Erano presenti il sindaco Stefano Lo Russo, il presidente del Comitato Interfedi Valentino Castellani, insieme a bambini e adolescenti del progetto "Il Centro per i giovani" e alle tante associazioni del territorio.

Da 30 anni il Centro Interculturale, sostenuto dal 2013 da Intesa Sanpaolo, rappresenta uno spazio di dialogo, formazione e partecipazione, ed un punto di riferimento cittadino per i temi dell’intercultura, dell’inclusione e della convivenza tra culture differenti.

L’intervento di riqualificazione ha interessato il cortile della struttura, dove è stato completamente rimosso l’asfalto su una superficie complessiva di 2.700 metri quadrati, sostituito da nuove pavimentazioni drenanti e da un’area verde attrezzata per le attività e per i momenti di relax. È stato rinnovato l’impianto di illuminazione e il sistema di raccolta delle acque meteoriche, con la predisposizione di una fontana nell’area dedicata all’orticoltura, dove sono stati posati 20 cassoni in legno per le coltivazioni.

Nelle aree interne ai viali sono state realizzate le aree verdi con essenze arboree e arbusti, mentre gli spazi sono stati dotati di nuovi arredi di tipo inclusivo. È stata infine migliorata l’accessibilità allo spazio, grazie alla realizzazione di un accesso pedonale dedicato da via Corelli.