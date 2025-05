Giochi, danza e origami: domenica si festeggia in Via Vanchiglia

Domenica 25 maggio, dalle 9 alle 19, via Vanchiglia si trasforma in un vivace salotto a cielo aperto per una giornata all’insegna della condivisione, della creatività e del divertimento: torna la festa di Via Vanchiglia, con il patrocinio della Circoscrizione 7, organizzata dall’associazione commercianti di via in collaborazione con Federvie Piemonte.

La via sarà completamente pedonale, animata da negozi aperti, bancarelle selezionate di artigianato, ingegno e creatività, e da un ricco programma di eventi pensato per coinvolgere grandi e piccini.

Tra le attività più amate, tornano i giochi di una volta, con una selezione di giochi di legno che mettono alla prova ingegno e manualità, appassionando da anni bambini, ragazzi e adulti.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

• Ore 11.00 – Lezione aperta di difesa femminile, con il metodo SicuramenteDonna, a cura della scuola Yoshin Ryu Torino

• Ore 16.30 – Dimostrazione di arti marziali con lezione aperta, sempre a cura della Yoshin Ryu Torino

• Durante la giornata si alterneranno le performance di danza orientale del gruppo C’Hoar Dãns, con le associazioni La Loba e Le Figlie della Luna

• Presso Bel e Bon, degustazione delle specialità della Bretagna

• Avea Parrucchieri allestisce una pedana creativa per acconciature con colori fluo

• In Via Vanchiglia 19, da Gioielleria Mariatti:

• Goli di Aland Art Studio propone un workshop di origami-gioiello

• Silvia Ibertis, fotografa torinese, presenta l’esposizione “Torino… casa mia”, una raccolta di scatti che raccontano emozioni, ricordi e connessioni intime. La fotografa sarà anche disponibile per shooting durante la giornata

• Anna Maria Carrieri, de Il filo di Anna, presenta e fa indossare i suoi kimono realizzati a mano

• Daniela Prandi, autrice di “Vestiti. La psicologia dietro l’abbigliamento”, presenta il suo libro e propone quiz interattivi sul tema “Gli accessori parlano di te, vieni a scoprire cosa dicono!”

• In Via Vanchiglia 16, lo Hangar Studio allestirà un set per ritratti fotografici in bianco e nero

Una giornata ricca di suggestioni, profumi, colori, esperienze e incontri, che celebra l’identità di uno dei quartieri più vivaci e creativi di Torino.