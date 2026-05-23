Dal Pinerolese al mare senza auto: via alla nuova linea estiva per la Liguria

Un nuovo ‘bus del mare’ collegherà questa estate il Pinerolese alla Liguria. L’Agenzia della Mobilità Piemontese ha autorizzato infatti una nuova autolinea turistica stagionale gestita da Dossetto bus. Si aggiunge quindi al servizio Liguria Shuttle della Cavourese.

La nuova linea di Dossetto bus collegherà il Pinerolese al Ponente Ligure, consentendo di raggiungere Albissola, Celle Ligure, Varazze, Cogoleto e Arenzano. Sarà attiva dal 13 giugno al 13 settembre 2026, nelle giornate di sabato, domenica e festivi.

Giovedì 28 maggio il nuovo servizio verrà presentato nel municipio di Osasco alle 18.