Flor porta ai Giardini Reali le ninfee di Monet: da oggi al via la grande festa del verde [FOTO]

Da oggi i Giardini Reali diventano un bosco ed un vivaio a cielo aperto con l'edizione primaverile 2025 di Flor, la mostra mercato organizzata da Orticola del Piemonte che porta nel cuore di Torino circa 100 espositori tra florovivaisti, artigiani, agricoltori e Associazioni del Verde provenienti da tutta Italia.

I bimbi nel verde

Ospiti d'eccezione questa mattina centinaia di bambini delle scuole dell'infanzia di Torino che a partire dalle 10 hanno invaso pacificamente i Giardini Reali per visitare la mostra -mercato e partecipare ad alcuni laboratori ludico - didattici dedicati al mondo delle piante e del verde.

Ad accompagnare i bambini sarà l'assessore alle Politiche Educative della Città di Torino, Carlotta Salerno: "bambine e bambini nelle scorse settimane hanno vissuto momenti preziosi di contatto diretto con la natura".

"Flor è una grande festa, ma anche una nuova occasione di apprendimento, di scoperta, dimostrazione concreta di come si possa fare scuola anche fuori da scuola" ha concluso.

Mostra fino a domenica

Flor proseguirà poi fino a domenica 25 maggio (dalle 9.30 alle 19 tutti i giorni). Quest'anno accanto alla mostra - mercato florovivaistica, Flor sarà ulteriormente impreziosita da un’ampia e variegata proposta espositiva per raccontare il mondo dei fiori e delle piante attraverso l’arte, la storia e la creatività.

Le ninfee di Monet

A cominciare dalla reintroduzione di 18 varietà di magnifiche ninfee antiche, tra cui le varietà originali ibridate dal vivaio francese Latour-Marliac, amate e disegnate dal pittore francese Claude Monet, che sono tornate a popolare dopo anni la Fontana dei Tritoni nei Giardini Reali. Secondo alcuni documenti storici queste piante erano già presenti nell'800 nelle vasche dei Giardini Reali.

Il mondo degli agrumi

Ad accogliere i visitatori all'ingresso Citrus, una sorprendente collezione che racconta il mondo degli agrumi attraverso i secoli. Dal “Piccolo manuale di Flora selvatica” uno studio - mostra realizzato dagli studenti del 2° anno del corso di Illustrazione di Ied Torino, all’installazione interattiva “La Natura che risponde”.

Cultura del verde

Nato come una mostra mercato, come spiega il presidente di Orticola Piemonte Giustino Ballato ,"Flor cambia e si evolve anno dopo anno. Ora facciamo anche cultura sul verde, sul modello del Salone del Libro ed Artissima, creando uno spazio di condivisione e arricchimento dove poter raccontare in modi sempre diversi e innovativi il rapporto esistente tra l’uomo e le piante".