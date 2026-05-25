L'Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone punta sulla mobilità sostenibile con 19 nuove auto elettriche

Un passo concreto verso una mobilità più sostenibile nei Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone. L’Unione Montana ha completato l’acquisto di 19 nuove auto elettriche destinate ai servizi istituzionali dei Comuni aderenti alla Green Community, nell’ambito del progetto “Mobilità e sosta verde” finanziato attraverso il bando regionale dedicato allo sviluppo delle Green Communities.

Le vetture, arrivate nel novembre 2025 e già consegnate a tutti gli enti locali, sono autovetture marca MG modello MG4. Diciotto mezzi sono stati assegnati ai Comuni facenti parte dell’Unione Montana, mentre una vettura è destinata agli uffici dell’ente. L’intervento complessivo ha previsto un investimento di circa 700mila euro: 500mila euro destinati all’acquisto delle auto e 200mila euro per la realizzazione di due sistemi di ricarica alimentati da impianti fotovoltaici, installati nelle sedi dell’Unione Montana di Lanzo e Ceres.

L’iniziativa rientra nel più ampio piano strategico “Green Renewable Community”, promosso dall’Unione Montana per incentivare la sostenibilità ambientale, ridurre le emissioni e rafforzare i servizi pubblici locali attraverso progetti legati all’energia pulita e alla mobilità sostenibile. «Non si tratta soltanto dell’acquisto di nuove auto – sottolinea l’assessore Mauro Garbano – ma di un investimento che guarda al futuro del nostro territorio. Con questo progetto accompagniamo i Comuni verso una mobilità più sostenibile, riducendo consumi ed emissioni e mettendo gli enti locali nelle condizioni di avere strumenti moderni ed efficienti per i servizi quotidiani. Le Green Communities devono diventare occasioni concrete di innovazione per le nostre Valli e questo intervento va esattamente in questa direzione».