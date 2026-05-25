Spara al termine di una lite fuori da un bar: arrestato 21enne in via Borgaro

Spara un colpo di arma da fuoco dopo una lite fuori da un bar di via Borgaro e poi scappa. Autore del gesto è stato un 21enne, che nella notte di oggi è stato rintracciato poco dopo l'accaduto dai carabinieri del nucleo Radiomobile che sono intervenuti sul posto.

Non è ancora chiaro quali siano stati i motivi che hanno scatenato la lite, ma è terminata quando il ragazzo ha estratto una pistola e ha sparato un colpo, senza ferire nessuno.

Dopo essere stato fermato ancora con l'arma con sè, il 21enne è stato arrestato e portato in carcere. È accusato di tentato omicidio e porto d'armi illegale.