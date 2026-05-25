Bambino in bicicletta investito da un motociclista a Vigone

L’ha colpito sulla ruota posteriore della bicicletta ed è sbalzato nel prato, battendo la testa. Sabato sera, verso le 19, un bambino è stato investito da una motocicletta sulla circonvallazione di Vigone, dove c’è l’attraversamento della pista ciclabile Via delle Risorgive.

Il bambino era con due amici, che pedalavano davanti a lui. Mentre stava finendo di attraversare la strada, tra le due rotonde, è stato urtato dalla moto, che procedeva in direzione di via Villafranca. Fortunatamente è caduto sul morbido e il prato ha attutito il colpo. Per soccorrerlo è intervenuta l’ambulanza: trasportato in ospedale, è stato dimesso dopo due giorni. Nell’impatto anche il motociclista è caduto in terra, ma sta bene. Sul posto i carabinieri di Vigone, che hanno fatto i rilievi del caso.