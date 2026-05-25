Benzina e gasolio con carte carburante clonate, due arresti in un distributore a Torino

Facevano il pieno usando carte clonate, ma sono stati sorpresi dai Carabinieri: due uomini di 35 e 39 anni, di origine moldava, incensurati e residenti a Torino, sono stati arrestati la sera del 22 maggio presso un distributore di carburante in strada San Mauro, nel capoluogo piemontese.

I due sono stati bloccati dai militari della Compagnia di Susa mentre effettuavano transazioni fraudolente. L'accusa nei loro confronti è di utilizzo indebito e falsificazione di strumenti di pagamento, reato presumibilmente commesso in concorso. Attualmente gli arrestati si trovano ai domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

L’operazione nasce da una serie di controlli incrociati effettuati dalle compagnie territoriali dell’Arma piemontese sui flussi anomali dei distributori di carburante lungo le strade secondarie che collegano le varie province della regione.

Queste verifiche avevano già permesso, nei mesi scorsi, di sorprendere e bloccare altri soggetti in flagranza mentre utilizzavano carte clonate con le quali tentavano di impossessarsi di ingenti quantità di benzina e gasolio da rivendere al mercato nero.