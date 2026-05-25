Cantieri e chiusure sulle strade provinciali: scattano i divieti in quattro Comuni

Ad Ala di Stura, per consentire la realizzazione di una nuova condotta fognaria e di un nuovo tratto della rete idrica, è prevista la chiusura notturna della Strada Provinciale 1 delle Valli di Lanzo, tra il km 48+950 e il km 49+200 , dalle 22 alle 5 del mattino da lunedì 25 a venerdì 29 maggio e ancora da mercoledì 3 a venerdì 5 giugno e da lunedì 8 a venerdì 12 giugno . La chiusura non si protrarrà oltre il termine dei lavori.

A Giaglione, per consentire i lavori di efficientamento energetico dell’edificio scolastico comunale con attraversamento della sede stradale, da lunedì 25 maggio sono previste chiusure temporanee e parziali sulla Provinciale 211 dal km 2 al km 2+300 nei giorni feriali e lavorativi dalle 8 alle 18,30 a venerdì 5 giugno .

A Meana di Susa per consentire il completamento della manutenzione straordinaria del piano viabile, è prorogata sino a mercoledì 3 giugno la chiusura della diramazione 1 della Strada Provinciale 172 del Colle delle Finestre dal km 0 al km 0+650 , con deviazione del traffico sulla viabilità locale. Il divieto di transito è in vigore 24 ore su 24 e ne sono esclusi i residenti.