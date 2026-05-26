Preso a testate e poi rapinato appena sceso dal tram: arrestato un rapinatore (il complice era già in galera) [VIDEO]

Lo hanno osservato mentre viaggiavano sullo stesso mezzo pubblico, poi hanno atteso che scendesse e lo hanno aggredito e rapinato. La terribile disavventura è capitata alla fine del mese di gennaio, nella zona di via Cialdini a Torino. Ma il malvivente è stato arrestato soltanto nei giorni scorsi.





L'accusa a carico di un 28enne egiziano, senza fissa dimora, è di “rapina in concorso”. Secondo la ricostruzione effettuata dai militari dell’Arma, infatti, nella notte del 29 gennaio scorso, in compagnia di un complice avrebbe aggredito un 25enne di origine cinese, colpendolo con testate al volto e poi rapinandolo di una collana in oro.



I due presunti malfattori avrebbero individuato la loro “preda” sulla linea 9 di un tram della Gtt. Gli autori del reato sono stati individuati e riconosciuti anche grazie all’uso delle immagini di sicurezza registrate all'interno del mezzo. Dopo essere tato arrestato, il presunto rapinatore è stato portato in carcere. Il complice ha invece ricevuto la notifica del provvedimento cautelare in prigione in quanto già recluso per un altro reato simile.