"Abitiamo la terra", a Piossasco torna la festa brasiliana di solidarietà

Ci sono feste che, anno dopo anno, diventano qualcosa di più di un appuntamento in calendario. Diventano un luogo di incontro, una memoria condivisa, un modo concreto per tenere insieme comunità lontane. È il caso della Festa Brasiliana di Solidarietà “AbitiAmo la Terra”, promossa da Amici di Joaquim Gomes ODV ETS, che nel 2026 raggiunge il traguardo della 25ª edizione.

L’iniziativa si svolgerà da martedì 16 a domenica 21 giugno 2026 a Piossasco, sotto la tensostruttura di Piazza Primo Levi, con un programma che unisce convivialità, musica, conferenze, laboratori, mostre e momenti di sensibilizzazione. La Festa richiama solitamente circa 3.000 persone e viene organizzata da circa 50 soci dell’associazione, affiancati da decine di volontari impegnati nella gestione dell’evento.

Il filo conduttore scelto anche per questa edizione, “AbitiAmo la Terra”, invita a guardare alla solidarietà come a una responsabilità concreta, personale e collettiva. La Festa sarà quindi un’occasione per riflettere sulla promozione della pace, sulle ingiustizie sociali, sulle povertà che attraversano diverse aree del mondo e sulla tutela dell’ambiente, con uno sguardo particolare alle comunità che l’associazione sostiene nel nord-est del Brasile e in Kenya. Come da tradizione, l’intero ricavato sarà destinato ai progetti di sviluppo comunitario promossi da Amici di Joaquim Gomes nei territori in cui opera.

La 25ª edizione conferma così la doppia anima della Festa: da un lato un momento popolare, aperto e partecipato; dall’altro un’occasione per raccontare il lavoro dell’associazione, coinvolgere nuovi volontari e sensibilizzare la cittadinanza sui temi della solidarietà internazionale, dei diritti umani e della cura del pianeta.

Il programma prevede:

• Martedì 16 giugno: inaugurazione ufficiale della 25ª edizione, aperitivo brasiliano e concerto del Coro Hope, con la collaborazione del Coro NormalMente.

• Mercoledì 17 giugno: laboratori per bambini e adolescenti dei centri estivi guidati da John Mpaliza, attivista per i diritti umani; 10ª Marcia per la Pace e per la Terra “Al di là del sole”; premiazione del concorso scolastico “Oltre la mia finestra: germogli di speranza”; DJ set Brazilian Funk.

• Giovedì 18 giugno: approfondimento sulla realtà brasiliana con Suor Dominga Zolet, aperitivo brasiliano con musica dal vivo e conferenza “Un mondo a pezzi: problema o opportunità?” con Alessandro Beloli.

• Venerdì 19 giugno: Cena Brasiliana di Solidarietà, con piatti tipici in modalità cena tradizionale o menu da asporto, musica dal vivo della Banda Brasil e animazione di Swinga Brasil.

• Sabato 20 giugno: conferenza con padre Patrick Mugambi e altri ospiti legati ai progetti dell’associazione; Swap Party di vestiti e libri; Noite Brasileira con grigliata self-service, musica, DJ set e spettacolo di danza di Ronni Brasil; premiazione del concorso fotografico “Donne, tessitrici di speranza” ed estrazione della Lotteria di Solidarietà.

• Domenica 21 giugno: Santa Messa conclusiva sotto la tensostruttura di Piazza Primo Levi.

La partecipazione alla Cena Brasiliana di Solidarietà del venerdì richiede la prenotazione obbligatoria entro lunedì 15 giugno 2026. Per la cena tradizionale è possibile prenotare al link https://bit.ly/CenaSeduti2026, mentre per la cena da asporto al link https://bit.ly/CenaAsporto. Per informazioni è attivo il numero 353 4284290, dalle 18 alle 21, nel mese precedente l'inizio della Festa.

Durante tutte le serate dell’evento sarà inoltre attivo il servizio bar, dalle 18 fino a fine serata. Nella serata di mercoledì, il DJ set inizierà alle 22 e sarà rivolto in particolare ai più giovani.

La Festa Brasiliana di Solidarietà è realizzata con il patrocinio e il contributo della Città di Piossasco e con il servizio di Vol.To ETS - Centro Servizi per il Volontariato di Torino.

