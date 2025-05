Elezioni Università, i tre candidati criticano la gestione Geuna delle occupazioni: "Il Rettore deve sempre esserci"

Nell'ultimo confronto tra i candidati rettori alla guida dell'Università di Torino, organizzato dall'Ateneo nell'aula magna della Cavallerizza, a fare la differenza sono pochi particolari. Il voto in programma il 28-29 maggio Siamo a due giorni dal voto, che si terrà il 28 e il 29 maggio (eventuale secondo turno l'11-12 giugno ed eventuale ballottaggio il 25-26 giugno) e vedrà interessati docenti, ricercatori, rappresentanti degli studenti e personale tecnico amministrativo, col voto di questi ultimi che varrà soltanto 0,2 punti. La scelta ricadrà tra Raffaele Caterina (professore di diritto privato), Cristina Prandi (chimica organica) e Laura Scomparin (procedura penale).

A fare la differenza, più che le posizioni, potrebbero essere anche i candidati prorettori, quasi obbligatoriamente di provenienza opposta rispetto al rettore, per raggiungere più dipartimenti possibile. Ed ecco che entrano in gioco Paola Sacchi, candidata con Caterina e professoressa di veterinaria; Gianluca Cuniberti, candidato con Prandi e professore di storia, oltre a Luca Brazzi, anestesiologo che corre con Scomparin. Il ruolo dei prorettori Nel confronto, dove Caterina, Prandi e Scomparin avevano tre minuti a testa per rispondere alle domande, parte del tempo poteva essere lasciato al proprio numero due. Quello che ha avuto più spazio è stato decisamente Cuniberti, mentre Sacchi non è mai stata interpellata da Caterina, neanche in merito a gender gap e politiche di inclusione femminile.

Sui vari temi - internazionalizzazione dell'Ateneo, benessere dei lavoratori, precariato, diritto allo studio - a indirizzare le critiche maggiori all'operato dell'uscente Stefano Geuna è stata la gestione delle mobilitazioni studentesche. Tutti concordi nell'attaccare Geuna Tutti e tre i candidati hanno concordato che, durante un'occupazione lunga come quella di un anno fa, il Rettore deve farsi vedere e dialogare con gli studenti, ma anche che la discussione deve essere internalizzata, fornendo spazi, spunti e momenti per fare dialogare studenti, docenti e istituzioni.

"Dico sempre - ha risposto Scomparin - che una rettrice deve esserci prima, durante e sempre. Esserci prima significa che dobbiamo dare all'interno dell'Università gli spazi per discuterne. Esserci sempre significa che la rettrice deve andare nei luoghi del conflitto: è uno degli strumenti con cui riesci a portare equilibrio tra i due diritti dello studio e della libera manifestazione del pensiero".

Ancora più duro Caterina: "Nelle ultime occasioni abbiamo assistito a una fuga e al silenzio di molte settimane dell'ateneo. Questa fuga non deve esserci più. Deve esserci uno sforzo preventivo di provare a assorbire gli scontri nelle nostre discussioni. Poi la presenza e la negoziazione: l'assenza vistosa del rettore non crea le premesse perché il rettore possa interagire con gli occupanti. Non so cosa avrei fatto esattamente ma so dove sarei stato: il rettore deve essere lì".

"Contenere dentro le istituzioni il dibattito - ha spiegato Cuniberti - significa dare più valore alle rappresentanze studentesche e che quel dibattito venga contenuto nelle istituzioni". Prandi è l'unica che, oltre a ribadire la necessità della presenza del rettore, ha difeso con più fermezza il diritto degli studenti a frequentare l'Università senza farsi fermare dalle occupazioni: "L'impegno principale del Rettore è quello della presenza ed esserci sempre ad affrontare le situazioni di difficoltà. Se io sarò Rettrice il mio compito sarà di difendere il diritto di accesso all'università e di assistere alle lezioni". Le differenze emergono solo alla fine

L'unica vera e propria stoccata arriva al momento dell'appello al voto, da parte di Caterina che prova a differenziarsi in quanto unico non-vicerettore del precedente mandato di Geuna. "Questo è stato uno dei periodi più negativi e i sei anni più deludenti che io abbia vissuto - ha detto - e come elettore farei fatica a scegliere qualcuno che ha fatto parte del precedente governo".

"Ho fatto esperienza di quello che non ha funzionato - ha risposto Prandi - la mia candidatura nasce dall'esperienza di vicerettrice. Questa mia candidatura parte da quello che non ha funzionato".