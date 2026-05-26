Elezioni a Moncalieri: la Lega conquista il 7% e porta in consiglio Fontana e Furci

"La Lega a Moncalieri chiude questa tornata elettorale con un risultato che consideriamo molto importante: il 7% dei consensi e l’elezione di Jennifer Furci in Consiglio Comunale rappresentano infatti un dato politico significativo e un segnale chiaro della presenza sempre più radicata del movimento sul territorio", è il commento al risultato finale delle amministrative.

"Un risultato straordinario, costruito grazie a una squadra compatta, presente e attiva in tutte le borgate della città, che in questi mesi ha sostenuto con convinzione il candidato sindaco Maurizio Fontana, espressione di un percorso politico fortemente condiviso con la Lega e destinato a proseguire anche all’interno del Consiglio Comunale - prosegue la nota - L’elezione di Jennifer Furci, insieme alla presenza di Maurizio Fontana tra i banchi dell’opposizione, conferma come la Lega sia oggi una realtà forte, credibile e capillare a Moncalieri, capace di raccogliere consenso e fiducia in modo diffuso su tutto il territorio cittadino.

"Per noi questo non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza. La squadra della Lega che ha sostenuto Maurizio Fontana si ritroverà presto perché queste elezioni hanno posto le prime fondamenta di un progetto politico importante, destinato a crescere nei prossimi anni. La Lega continuerà a lavorare con determinazione dentro e fuori il Consiglio Comunale, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la propria presenza e costruire una proposta sempre più forte e credibile per il futuro di Moncalieri", conclude la Lega.