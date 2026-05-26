Elezioni Moncalieri, Cera-Azzolina (AVS): "Finalmente una sinistra ecologista, sociale e radicale dentro le istituzioni"

"Dopo oltre 15 anni in cui la sinistra ecologista e radicale era rimasta fuori dalle istituzioni moncalieresi, il risultato che si è delineato rappresenta un passaggio storico per la città e per tutto il centrosinistra", dichiarano Valentina Cera e Alessandro Azzolina di AVS.

"A Moncalieri si riapre finalmente uno spazio politico forte, credibile e radicato per chi vuole mettere al centro giustizia sociale, giustizia climatica, diritto alla casa, femminismo, partecipazione e difesa dei beni comuni. Un risultato che cambia gli equilibri e rafforza dentro la futura maggioranza la voce di chi in questi mesi ha costruito una campagna autentica, fatta di ascolto, presenza quotidiana e mobilitazione reale. A Lorenzo Mauro va il nostro supporto, il nostro augurio di buon lavoro e il ringraziamento per una vittoria importante del centrosinistra cittadino".

"Una nuova generazione è pronta a entrare pacificamente nelle istituzioni moncalieresi per dare ancora più forza alle politiche pubbliche legate alla cura, all’ambiente, ai diritti sociali e alla lotta alle disuguaglianze. Saremo al completo servizio della città, mettendo a disposizione il lavoro che ogni giorno portiamo avanti in Regione Piemonte, a Nichelino e in tutta l’area sud metropolitana - prosegue la nota di AVS - Questo risultato assume ancora più valore alla luce della straordinaria affermazione della nostra capolista Adele Campus, giovane ricercatrice universitaria di 29 anni, simbolo di una generazione competente, preparata e profondamente impegnata sui temi della trasformazione ecologica e della giustizia sociale".

"Era una sfida difficilissima. Partivamo da fuori dalle istituzioni, con poche risorse economiche ma con una comunità enorme che si è costruita strada dopo strada, quartiere dopo quartiere, incontro dopo incontro. E questa sfida, insieme, l’abbiamo vinta. Non possiamo però gioire fino in fondo davanti a un dato che ci interroga profondamente: una persona su due non è andata a votare. Sarà questa la nostra prima grande ossessione politica: ricostruire fiducia, partecipazione e speranza, soprattutto tra le persone più giovani, più fragili e più lontane dalla politica - aggiungono Cera e Azzolina - Abbiamo dimostrato che la politica può ancora essere uno strumento capace di cambiare realmente la vita delle persone. E da domani lavoreremo perché questa speranza diventi ancora più forte".