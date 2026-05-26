Molinette, dal Lions Club Pino Torinese 12 nuove carrozzine per i reparti

Dodici carrozzine sono state consegnate oggi nel cortile d’ingresso del presidio Molinette dell’Azienda Ospedaliero‑Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino dal Lions Club Pino Torinese. L’iniziativa, frutto di una raccolta fondi tra i soci del Club, punta a migliorare l’accoglienza, l’assistenza e la qualità della permanenza dei pazienti, con particolare attenzione alle persone più fragili.

Le carrozzine saranno distribuite come segue: COES Oncologia (2), Pronto Soccorso Front Line (2 standard e 2 bariatriche), Dermatologia (2) e CTO (4). "Siamo orgogliosi di poter contribuire concretamente al miglioramento dell’accoglienza e dell’assistenza fornite dalle Molinette", ha dichiarato il presidente del Lions Club Pino Torinese, Enrico Crescimanno.

"I Lions sono un’organizzazione internazionale di volontariato presente nelle comunità da oltre un secolo. Lavoriamo su progetti di solidarietà, salute pubblica e sostegno alle persone in condizioni di fragilità. Questa donazione nasce dalla volontà di mettere la persona al centro dei percorsi di cura: speriamo che questi ausili migliorino il comfort e la dignità dei pazienti e facilitino il lavoro del personale ospedaliero".

Alla cerimonia hanno partecipato il direttore generale Livio Tranchida, il direttore sanitario d’Azienda Lorenzo Angelone, il direttore sanitario delle Molinette Antonio Scarmozzino, la direttrice Relazioni Esterne Lia Di Marco, il direttore Patrimonio Alessandro Stiari, i professori Pietro Quaglino, Massimo Di Maio ed Enrico Lupia con i rispettivi coordinatori infermieristici. Per il Lions Club erano presenti, oltre al presidente Crescimanno, il tesoriere Claudio Minnicelli, la segretaria Paola Moncalvo e numerosi soci tra cui Pierluigi Pavanelli, Lina Gaggero, Claudia Pagliero e Rodolfo Sardelletti.

La donazione rafforza la collaborazione tra volontariato e sanità pubblica sul territorio, confermando l’impegno del Lions Club Pino Torinese nel promuovere iniziative a favore della comunità e dell’assistenza sanitaria locale.