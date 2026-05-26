Dopo il diefront sulla caccia allo stambecco, Cirio regala un pupazzo al Consiglio Regionale [VIDEO]

Alberto Cirio regala un pupazzo di stambecco al Consiglio Regionale, dopo il dietrofront del Governo sulla caccia a questo animale sulle Alpi. Arriva il capitolo finale così sul caso politico e ambientale che negli ultimi giorni ha infiammato sia Roma che Palazzo Lascaris, dopo che un'emendamento del senatore pinerolese di FdI Lucio Malan aveva inserito questa specie tra le "vittime" delle doppiette.

"In Piemonte animale sacro"

Un'idea percepita come un vero affronto, anche perché lo stambecco è simbolo del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Oggi Cirio ha deciso di regalare questa mascotte a Palazzo Lascaris, chiarendo: "Al ministro Francesco Lollobrigida avevo spiegato che questo animale in Piemonte ha una sua sacralità: lui si è attivato per toglierlo dalle specie cacciabili".

"È opportuno che questo animale rimanga tra le specie protette: ho deciso di regalare a Palazzo Lascaris questo pupazzo, simbolo del Gran Paradiso, come battaglia vinta" conclude il governatore.

"Animale parte della nostra identità"

Ad prendere il peluche il presidente del Consiglio, Davide Nicco: "Ricevo questo stambecco a nome del Consiglio Regionale: è un animale a cui la nostra regione è legata". "Con questo simpatico dono al Consiglio, il presidente Cirio ha voluto rappresentare una sensibilità condivisa anche da tutto il Consiglio. Lo stambecco è parte della nostra identità, della nostra storia e del patrimonio naturale piemontese. E non si tocca" ha concluso.

