Borgaro celebra la musica napoletana: al Teatro Italia il tributo a Nino D’Angelo e Gigi Finizio

Una serata all’insegna della musica partenopea, della solidarietà e della condivisione. Sabato 6 giugno 2026, alle ore 21, il Teatro Italia di Borgaro Torinese ospiterà il grande “Tributo a Nino D’Angelo e Gigi Finizio”, evento musicale organizzato da Napoli Fantamusica e ideato da Tony Spagnuolo.

Iniziativa che trasforma il teatro in un viaggio tra le melodie più amate della tradizione napoletana, con oltre due ore di musica live e interpretazioni dedicate a due artisti simbolo della canzone neomelodica e popolare.

Sul palco le voci di Enzo Gioia e Piero Marino

A interpretare i brani di Nino D’Angelo sarà Enzo Gioia, mentre Piero Marino renderà omaggio al repertorio di Gigi Finizio. Uno spettacolo pensato per coinvolgere il pubblico tra canzoni storiche, emozioni e atmosfere che hanno segnato intere generazioni.

Accanto agli artisti principali parteciperanno anche diverse realtà associative e artistiche del territorio, tra cui l’Associazione Per Torino-Sipario A.P.S., Universal Foxy e Dayenne, insieme ad altri ospiti.

Musica e solidarietà

L’evento avrà anche una finalità benefica e sociale. Parte dell’iniziativa sarà infatti dedicata al sostegno di associazioni del territorio, con l’obiettivo di unire spettacolo e impegno sociale in una serata aperta alla cittadinanza.

Lo spettacolo sarà a ingresso gratuito. L’appuntamento è fissato per sabato 6 giugno al Teatro Italia di via Italia 45, a Borgaro Torinese. Per informazioni è possibile contattare Napoli Fantamusica al numero 335.301988.