Annalisa, Arisa, Delia, Ditonellapiaga,Gabry Ponte, J-Ax, Levante: chi sono gli ospiti del concerto Kiss Kiss Way 2026

Sarà Torino a inaugurare il tour estivo nazionale Kiss Kiss Way 2026 di Radio Kiss Kiss.



Venerdì 29 e sabato 30 maggio, due giorni musica e intrattenimento in piazza Castello che si concluderanno con un grande live gratuito sabato 30 maggio.

La line up è ancora in aggiornamento ma vede già salire sul palco Annalisa, Arisa, Clara, Delia, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Frah Quintale, Francesco Gabbani, Gabry Ponte, Gaia, J-Ax, Levante, Paola Iezzi, Rosa Chemical, Serena Brancale, SKT.



Una grande experience a cielo aperto che sarà anticipata il 28 maggio, la Mole Antonelliana accesa con il logo della manifestazione segnerà simbolicamente l’avvio dell’estate torinese.