 / Eventi

Eventi | 26 maggio 2026, 17:58

Annalisa, Arisa, Delia, Ditonellapiaga,Gabry Ponte, J-Ax, Levante: chi sono gli ospiti del concerto Kiss Kiss Way 2026

Venerdì 29 e sabato 30 maggio

Kiss Kiss Way 2025

Kiss Kiss Way 2025

Sarà Torino a inaugurare il tour estivo nazionale Kiss Kiss Way 2026 di Radio Kiss Kiss. 

Venerdì 29 e sabato 30 maggio, due giorni musica e intrattenimento in piazza Castello che si concluderanno con un grande live gratuito sabato 30 maggio. 

La line up è ancora in aggiornamento ma vede già salire sul palco Annalisa, Arisa, Clara, Delia, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Frah Quintale, Francesco Gabbani, Gabry Ponte, Gaia, J-Ax, Levante, Paola Iezzi, Rosa Chemical, Serena Brancale, SKT. 

Una grande experience a cielo aperto che sarà anticipata il 28 maggio, la Mole Antonelliana accesa con il logo della manifestazione segnerà simbolicamente l’avvio dell’estate torinese.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium