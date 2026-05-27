Borgata Parella sperimenta il "metodo Feldenkrais": tutti a piedi o per terra nel Viale della Frutta

Sabato 30 maggio a Torino, presso il Viale della Frutta di via Servais in Borgata Parella, a partire dalle 18, si terrà un evento, aperto a tutti e adatto a ogni età, dedicato al metodo Feldenkrais.

I partecipanti potranno svolgere esercizi a terra e/o in piedi lungo il sentiero e le radure del giardino, per migliorare la postura e favorire l'equilibrio. L'evento è gratuito, previa iscrizione, obbligatoria per poter lavorare bene in piccoli gruppi, scrivendo al numero 349.1515975 (Silvia Conte), che guiderà il percorso, accompagnatrice naturalistica e guida ambientale, istruttrice di ginnastica posturale e insegnante abilitata del metodo Feldenkrais.

"Siamo lieti che si realizzi nella nostra borgata un evento che coniuga l'amore per la natura con la cura del benessere della persona" hanno affermato alcuni componenti dell'associazione Alta Parella, ideatrice e promotrice del Viale della Frutta, realizzato in accordo con il Comune di Torino e la Circoscrizione 4. Agli iscritti saranno inviate informazioni dettagliate e indicazioni riguardo il punto di ritrovo.



Iscrizioni aperte fino al 29 mattino.