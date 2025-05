Rubano le portiere e il cofano a una Jeep Renegade: “Serve un piano di sicurezza per le periferie”

Un'altra auto rubata, vandalizzata e abbandonata in città. È quanto accaduto nei giorni scorsi in via Bioglio, nel cuore del quartiere Barriera di Milano, precisamente davanti al civico 22, nel tratto compreso tra via Martorelli, via Poggio e via Garlanda.

Il veicolo risulta spolpato di alcune parti della carrozzeria e gravemente danneggiato nella parte anteriore. A segnalarlo è stata la consigliera di Fratelli d’Italia, Verangela Marino, capogruppo in Circoscrizione 6, che ha diffuso la vicenda attraverso i suoi canali social.

L’auto è stata rimossa in tempi rapidi dopo l’intervento delle forze dell’ordine, permettendo la riapertura dell’accesso carraio dello stabile coinvolto.

Marino: “Serve una reazione concreta”

“Siamo davanti all’ennesimo episodio che mostra chiaramente il degrado che colpisce zone come Barriera di Milano - dichiara Marino -. Ringrazio le forze dell’ordine per l’intervento e soprattutto i tanti cittadini che ci segnalano i problemi, dimostrando di voler davvero risollevare la nostra città”.

Come molti sanno, non si tratta del primo caso. Da un paio d'anni, infatti, ignoti predoni smontano le auto in strada portando via soprattutto le portiere e gli pneumatici. Prendendo di mira, in primis, le Fiat Panda. Anche se il fenomeno - giorno dopo giorno - ha cominciato a interessare altri veicoli (Lancia Y e Mercedes) e moltissimi quartieri, specie quelli periferici come Barriera di Milano e Mirafiori Sud.