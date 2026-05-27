Fidas Torino celebra 75 anni di donazioni e solidarietà

Settantacinque anni di impegno per la donazione del sangue, la solidarietà e il sostegno alla sanità pubblica. Sabato 30 maggio il gruppo torinese di Fidas Adsp celebrerà il proprio 75° anniversario con una giornata di incontri, testimonianze e premiazioni ospitata nella sede Iveco Group di Lungo Stura Lazio 15.

L’appuntamento riunirà istituzioni, volontari, donatori e associazioni del territorio in una manifestazione che vuole valorizzare il ruolo della donazione del sangue e il contributo di centinaia di cittadini che, nel corso degli anni, hanno sostenuto l’attività dell’associazione.

Le autorità attese all’evento

La manifestazione si aprirà alle 9 con il raduno delle autorità e dei donatori, seguita dalla presentazione ufficiale dell’iniziativa e dall’apertura delle votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo.

Tra gli ospiti istituzionali annunciati figurano il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, l’assessora comunale alle Politiche educative, Carlotta Salerno, e l’assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi, insieme alla presidente nazionale Fidas Adsp, Floriana Pretto.

Il tema della donazione e il sostegno ai malati

Al centro della giornata ci saranno anche gli interventi dedicati all’importanza della donazione del sangue e al sostegno dei pazienti. Prevista la partecipazione di Andrea Tetto, che interverrà sul tema delle donazioni per i malati di talassemia, oltre ai rappresentanti di Avis Torino.

Spazio anche al mondo delle imprese con l’intervento di Marco Bernardon, a testimonianza del rapporto tra volontariato, aziende e responsabilità sociale.

Le premiazioni ai donatori benemeriti

Uno dei momenti più significativi della mattinata sarà la premiazione dei donatori benemeriti del Gruppo Torino Fidas Adsp, con un riconoscimento dedicato a chi negli anni ha contribuito in modo costante alle attività associative e alla raccolta sangue.

La giornata si concluderà con il pranzo sociale previsto a Volpiano, occasione conviviale per celebrare un traguardo che racconta decenni di volontariato e partecipazione civica sul territorio torinese.