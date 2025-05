Dopo lo sgombero dai rom, i giovani dem ripuliscono i muri delle popolari di Mirafiori

Dopo lo sgombero di alcuni alloggi ad inizio aprile, i Giovani Democratici aiutano i residenti a ripulire i muri delle case popolari di via Dina e via De Bernardi a Torino. Siamo a Mirafiori: circa due mesi fa la Polizia Municipale ed Atc hanno recuperato otto appartamenti - in stato di profondo degrado con bagni senza wc e stanze fredde - , dove vivevamo abusivamente diverse famiglie di rom e sinti.

Le segnalazioni

L'appuntamento con i dem è venerdì alle 16:30 presso le case popolari di Via Dina/Via De Bernardi. In questi mesi gli esponenti del PD hanno aiutato i residente a digitalizzare "le segnalazioni, chiedendo interventi di manutenzione e ripristino della dignità abitativa".

L'azione

Nelle scorse settimane è stato anche aperto un presidio fisso nel circolo Pd 2 di via Dina. Ora i ragazzi e le ragazze hanno deciso di mettersi al servizio della cittadinanza, ridipingendo i graffiti esterni. "Nella speranza- dice il segretario dei GD, Federico Raia- che ATC inizi ad intervenire sulle situazioni drammatiche che questi cittadini vivono sulla loro pelle".