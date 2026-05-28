Al Liceo Cavour di Torino focus su lavori e sicurezza

Fondato nel 1568 come Collegio dei Nobili e oggi tra i licei storici più prestigiosi di Torino e d’Italia, il Liceo Classico e Musicale Camillo Benso Conte di Cavour rappresenta un punto di riferimento per la formazione classica e musicale cittadina. L’istituto, che dal 1931 ha sede in corso Tassoni e dal 2014 ospita anche l’indirizzo musicale, affianca alla tradizione umanistica un’intensa attività culturale e artistica. La consigliera metropolitana delegata all’istruzione Caterina Greco ha visitato la sede principale, accolta dal dirigente scolastico Vincenzo Salcone, nell’ambito del programma #scuolecittametroto dedicato al monitoraggio degli edifici scolastici e delle esigenze delle comunità scolastiche.

La Città metropolitana di Torino ha realizzato negli ultimi anni diversi interventi di manutenzione e messa in sicurezza sull’edificio, con importi superiori ai 100.000 euro, orientati al ripristino della copertura vetrata dell'aula Merlo e funzionali al futuro ripristino della calotta in gesso. È inoltre già programmato il restauro del fronte sul cortile interno, per un importo stimato di circa 750.000 euro.

Durante il sopralluogo nella sede centrale sono state segnalate ulteriori esigenze legate al funzionamento degli impianti, alla sicurezza e alla manutenzione ordinaria degli spazi scolastici. In particolare, il dirigente scolastico ha evidenziato la necessità di intervenire sul montacarichi della biblioteca, sugli impianti elettrici e sull’aula Merlo, oltre ad alcune criticità relative ai servizi igienici e alla palestra.

Per quanto riguarda la succursale di via Tripoli, nel corso dell’incontro sono state rappresentate alcune criticità legate ad infiltrazioni, serramenti, servizi igienici e manutenzione delle aree esterne, con particolare attenzione alla sicurezza degli accessi e delle pertinenze scolastiche. Nel corso dell’incontro è stato inoltre sottolineato il prestigioso risultato raggiunto dal Liceo, con la vittoria del Premio Beppe Vessicchio nella V edizione del Festival Nazionale dei Licei Musicali. Il riconoscimento è stato ottenuto grazie all’esecuzione della Sinfonia del Nabucco di Giuseppe Verdi da parte dell’Orchestra Filarmonica del Liceo Cavour e del brano “Buon Anno!” di Gaia Airola Sciot, ex studentessa dell’istituto e oggi allieva del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, nell’ambito del progetto MU-TO dedicato alla sonorizzazione di film muti in collaborazione con il Conservatorio e il Museo Nazionale del Cinema.

"Il Cavour rappresenta una realtà storica e di grande valore per Torino, capace di coniugare tradizione culturale, innovazione e qualità dell’offerta formativa. Il confronto con la scuola è fondamentale per programmare interventi che migliorino sicurezza, funzionalità e qualità degli spazi destinati agli studenti", ha sottolineato la consigliera Caterina Greco.