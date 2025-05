Sangue per le strade di Aurora, rissa con bastoni chiodati: ferito in ospedale

Torna a scorrere il sangue per le vie di Aurora, dopo una violenta lite tra sudamericani. Intorno alle 20.30 è scoppiata l'ennesima rissa in via Bra tra extracomunitari che, secondo i racconti dei passanti, si sarebbero fronteggiati con bastoni chiodati.

Ferito grave

Diverse le persone ferite, tra cui una in modo molto grave portata in codice rosso all'ospedale San Giovanni Bosco: sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia. A denunciare l'episodio è la capogruppo di Fratelli d'Italia alla 7 Patrizia Alessi, che commenta: "Solo la Città non capisce la terribile situazione che si vive in questo pezzo di territorio. È ora di dire basta".

"Periferie esplodono di rabbia"

A schierarsi al suo fianco il collega in Comune Ferrante De Benedictis: “Le nostre periferie esplodono di rabbia e di paura, non possiamo più far finta di non vedere. Occorre una presa di coscienza forte da parte del sindaco Lo Russo, e di tutto le autorità locali e nazionali".