 / Cronaca

Cronaca | 29 maggio 2026, 09:35

Il bar di Grugliasco era un covo di pregiudicati: chiuso per 10 giorni

Il provvedimento del Questore dopo i controlli delle forze dell'ordine

Il bar di Grugliasco era un covo di pregiudicati: chiuso per 10 giorni

Sospesa per dieci giorni la licenza di un bar di Grugliasco. Il provvedimento, emesso dal Questore di Torino Gambino, nasce da una serie di controlli effettuati delle forze dell'ordine.

I reati

All'interno del locale erano infatti presenti clienti con precedenti penali per furto, truffa, aggressione, scippo, resistenza a pubblico ufficiale, spaccio, nonché per violazioni al codice della strada. Da successivi accertamenti è inoltre emerso che, già nello scorso mese di dicembre, l’esercizio commerciale era stato destinatario di un analogo provvedimento di sospensione.

Il Questore di Torino - ritenendo che il bar sia diventato un punto di aggregazione e base logistica per i pregiudicati - ha disposto la sospensione della licenza, con contestuale e immediata chiusura dell’attività per 10 giorni.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium