Il bar di Grugliasco era un covo di pregiudicati: chiuso per 10 giorni

Sospesa per dieci giorni la licenza di un bar di Grugliasco. Il provvedimento, emesso dal Questore di Torino Gambino, nasce da una serie di controlli effettuati delle forze dell'ordine.

I reati

All'interno del locale erano infatti presenti clienti con precedenti penali per furto, truffa, aggressione, scippo, resistenza a pubblico ufficiale, spaccio, nonché per violazioni al codice della strada. Da successivi accertamenti è inoltre emerso che, già nello scorso mese di dicembre, l’esercizio commerciale era stato destinatario di un analogo provvedimento di sospensione.

Il Questore di Torino - ritenendo che il bar sia diventato un punto di aggregazione e base logistica per i pregiudicati - ha disposto la sospensione della licenza, con contestuale e immediata chiusura dell’attività per 10 giorni.