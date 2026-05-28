A Mirafiori blackout da 10 ore: anziani bloccati in casa

A Mirafiori cinquecento famiglie senza corrente elettrica da quasi dieci ore. A partire dalle 10 di questa mattina si registra un maxi blackout tra le vie Roveda, Negarville, Quarello e strada del Drosso, con inevitabili disagi per i residenti di Torino sud.

Anziani bloccati in casa

Persone in molti casi anziani, che sono di fatto bloccati in casa al caldo, senza la possibilità di accendere un ventilatore o un condizionatore. Pensionati impossibilitati ad uscire perché gli ascensori dei palazzi dove abitano sono fermi, a causa della mancanza di luce.

Dal capogruppo dei Moderati alla Circoscrizione 2 Alessandro Nucera arriva la richiesta al Comune di attivare la "Protezione Civile per dare assistenza ai più fragili". A partire dalle 19 si registra l'ennesimo blackout anche a Madonna del Pilone, dopo quello di ieri sera di tre ore e di questa mattina, con semafori spenti e traffico in tilt. Uno stop durato circa un'ora e rientrato verso le 8 della sera.