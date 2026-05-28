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Cronaca | 28 maggio 2026, 19:58

A Mirafiori blackout da 10 ore: anziani bloccati in casa

A Madonna del Pilone saltata di nuovo la corrente per un'ora

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

A Mirafiori cinquecento famiglie senza corrente elettrica da quasi dieci ore. A partire dalle 10 di questa mattina si registra un maxi blackout tra le vie Roveda, Negarville,  Quarello e strada del Drosso, con inevitabili disagi per i residenti di Torino sud.

Anziani bloccati in casa 

Persone in molti casi anziani, che sono di fatto bloccati in casa al caldo, senza la possibilità di accendere un ventilatore o un condizionatore. Pensionati impossibilitati ad uscire perché gli ascensori dei palazzi dove abitano sono fermi, a causa della mancanza di luce. 

Dal capogruppo dei Moderati alla Circoscrizione 2 Alessandro Nucera arriva la richiesta al Comune di attivare la "Protezione Civile per dare assistenza ai più fragili". A partire dalle 19 si registra l'ennesimo blackout anche a Madonna del Pilone, dopo quello di ieri sera di tre ore e di questa mattina, con semafori spenti e traffico in tilt. Uno stop durato circa un'ora e rientrato verso le 8 della sera.

Cinzia Gatti

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