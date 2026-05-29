Incappucciato e con un bastone danneggia le auto in sosta: denunciato dai Carabinieri

Anziano incappucciato e armato con un bastone danneggia le auto in sosta. L'autore è un uomo di Santena, peraltro già noto alle forze dell’ordine, identificato per aver vandalizzato alcune macchine in soste: l'ultimo episodio risale alla sera del 20 maggio scorso a San Raffaele Cimena, poco lontano dal locale Municipio.

Sacchetto in testa e bastone

Ad incastrare il presunto (e maldestro) vandalo sono stati i Carabinieri di Castiglione Torinese che, grazie alle testimonianze incrociate con attività tecnica hanno identificato l’autore del gesto e di almeno altri due danneggiamenti. In particolare, grazie all’ausilio di immagini delle telecamere di sorveglianza, i militari dell’Arma sono riusciti ad estrapolare alcuni “frame” nei quali l’interessato, mascherato con un sacchetto di cartone in testa e armato di un bastone animato, si avvicina ad un’autovettura rigandone la carrozzeria e forando un pneumatico.

Come ulteriore conferma, l'uomo è stato trovato in possesso dell''arma. Il pensionato è stato denunciato con l'accusa di “danneggiamento aggravato” alla Procura di Ivrea, che coordina le indagini.