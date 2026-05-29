Moncalieri in lutto per la scomparsa di Vittorino Cisotto

Moncalieri piange la scomparsa a 87 anni di Vittorino Cisotto, uno degli storici edicolanti della Città del Proclama. Da lui sono andati ad acquistare un quotidiano, una rivista o magari le figurine degli album migliaia di moncalieresi di diverse generazioni.

I momenti di apprensione a marzo

Era conosciuto per il suo sorriso e la naturale gentilezza, ha dedicato una vita intera ad una professione che sta lentamente quanto inesorabilmente scomparendo, come dimostrano i cioschi che continuano a chiudere ogni anno (non solo a Moncalieri). A marzo il suo nome era balzato alle cronache perché per diverse ore era sparito, dopo non aver fatto ritorno a casa a una passeggiata, allarmando familiari e persone care.

Il primo a dare la notizia del ritrovamento del pensionato fu l’allora sindaco Paolo Montagna, che in precedenza aveva lanciato l'allerta sulla sua pagina Facebook. Cisotto venne ritrovato la mattina successiva, in discrete condizioni di salute, in Borgata Palera. In molti tirarono un sospiro di sollievo, oggi invece tutta la città lo piange e lo ricorda con affetto.