Sciopero contro la guerra: parte la fiaccolata serale in centro dopo il presidio davanti a Leonardo

La giornata di sciopero contro la guerra e il genocidio a Gaza prosegue col secondo appuntamento torinese, dopo la manifestazione di questa mattina partita da piazza Massaua. Se l'obiettivo di stamani era la sede di Leonardo in corso Marche stasera il corteo procede per le vie del centro città.

Ritrovo in piazza Castello, primi passi in via Po per poi girare in via Accademia Albertina in direzione corso Vittorio. La conclusione è prevista in piazza Vittorio. Alla partenza è stata ricordata Dina, insegnante piemontese partita con la spedizione di terra della Global Sumud Flotilla che adesso è trattenuta in Libia orientale insieme a un altro italiano, Domenico Centrone.

Gli attivisti erano partiti per portare gli aiuti a Gaza non via mare, come la spedizione fermata da Israele, ma passando dal nord Africa. Al varco tra la Libia occidentale e quella orientale, i due italiani sono stati arrestati insieme ad altri 8 persone, e da alcuni giorni non si avevano notizie sulla loro sorte. Come confermato nella giornata di Dina e gli altri prigionieri stanno bene, anche se sono ancora in arresto.