Individuati i vandali dell'ex scuola di San Giovanni: il Comune presenterà il conto ai genitori

Non saranno denunciati ma le loro famiglie dovranno risarcire i danni arrecati all'ex scuola di San Giovanni. Sono stati identificati i responsabili degli atti vandalici che si sono verificati nei mesi scorsi nella struttura abbandonata in strada Vecchia di San Giovanni. Si tratta di nove ragazzi perlopiù lusernesi. In media hanno quindici anni.

“Li abbiamo identificati grazie alle foto trappole presenti sul posto e parlando con loro in modo da individuare tutti i responsabili”, annuncia il comandante della Polizia locale di Luserna San Giovanni, Massimo Chiarbonello.

L'ente ha deciso di non denunciarli ma l'ufficio tecnico sta lavorando alla quantificazione del danno che le famiglie dovranno risarcire: “Il costo totale verrà suddiviso tra le famiglie. È stato preferito il risarcimento alla denuncia penale” continua il comandante.

Era stata presa in considerazione anche l'ipotesi di chiedere ai ragazzi di pulire ciò che avevano sporcato: “Ma per ragioni di sicurezza non possiamo farli entrare nella struttura”.