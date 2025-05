Problemi sulle linee che attraversano Torino, cambiano percorso ed orario i treni della SFM 1- 2- 6 e 7

Disagi per chi questa mattina si sposta in treno tra Torino Porta Susa e Torino Rebaudengo: la circolazione ferroviaria è rallentata per un problema tecnico. In pratica, a causa dell'innalzamento della falda acquifera, le acque reflue faticano a defluire

I tecnici di RFI, intervenuti prontamente, hanno risolto il problema. In parallelo Trenitalia è al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dei convogli nel minor tempo possibile.

Come cambiano le linee

È in corso la riprogrammazione della circolazione ferroviaria con rimodulazione di orario e modifiche di percorso con deviazioni via Torino Lingotto. Qui fermano, in via eccezionale, i treni della linea SFM 6 (Torino – Torino Aeroporto - Asti), mentre la linea SFM 7 (Cirié – Torino Aeroporto - -Fossano) fa stop a Trofarello.

Previsti rinforzi mirati per le linee ferroviarie con maggiore affluenza, SFM 1 (Rivarolo-Chieri) e 2 (Torino-Pinerolo-Chivasso),

Regolare la circolazione dei treni ad Alta Velocità.