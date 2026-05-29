Nel Torinese ancora caldo fino a domenica, martedì arriva la pioggia

Breve rinfrescata stanotte grazie ai temporali serali, ma da oggi nuovo rinforzo dell'alta pressione con caldo intenso fino a lunedì. Poi da martedì complice anche il passaggio di una perturbazione e il contemporaneo abbassamento della pressione, le temperature torneranno sui livelli normali per il periodo.

A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi a lunedì 1 giugno

Il cielo sarà nelle classiche condizioni estive: sereno o poco nuvoloso al mattino e nubi cumuliformi sui rilievi al pomeriggio, con possibili annessi locali rovesci o deboli temporali, per lo più su Alpi al confine con la Francia. Velature in particolare domani e domenica sulle pianure.

Temperature ben oltre le medie del periodo, con massime che saranno diffusamente oltre i 30/32 °C, e picchi di 33/34 °C domenica, nella fase più intensa dell'ondata di caldo. Da lunedì comincia il calo. Sarà l'umidità elevata a far percepire comunque più caldo. Minime ancora in parte piuttosto alte e comprese tra 19 e 22 °C.

Venti generalmente assenti o deboli variabili e a regime di brezza. Qualche rinforzo al pomeriggio sui rilievi dovuti alle raffiche dei temporali.

Da martedì 2 giugno

L'anticiclone si prenderà una pausa e sarà sostituito da una area depressionaria in arrivo da nordovest, con una perturbazione di passaggio martedì che farà tornare le temperature sui livelli normali per il periodo. Da li la settimana si svilupperà su canoni più primaverili con alternanza di stabilità e passaggi perturbati.

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