Lite tra automobilisti degenera in rissa: per poco non ci scappa il morto

È accaduto ieri, giovedì 28 maggio, nelle prime ore del pomeriggio, in Via Orvieto a Torino, zona Borgo Vittoria: due automobilisti, un trentasettenne ed un quarantatreenne entrambi torinesi, hanno avuto una lite per questioni inerenti la circolazione stradale e dalle parole sono passati alle vie di fatto.

La lite degenera in rissa

Il quarantatreenne, al culmine del litigio, ha sferrato diversi pugni sul volto del suo avversario che per tutta risposta lo ha colpito al collo, ferendolo, con un coccio di bottiglia.

L’intervento sul posto del 118 e dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Torino è stato tempestivo e ha fatto sì che i due venissero soccorsi e ricoverati in ospedale al “Giovanni Bosco”. Al quarantatreenne è stata suturata la ferita ed è stato dimesso con 30 giorni di prognosi; per il trentasettenne, ricoverato in osservazione e piantonato, è scattato l’arresto in quanto gravemente indiziato del reato di “tentato omicidio” e quando dimesso verrà tradotto in carcere.

A un passo dalla tragedia

Le indagini dei Carabinieri proseguono ora per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti; quel che è certo è che futili motivi hanno rischiato di trasformarsi in tragedia: l’episodio riaccende i riflettori sulla crescente aggressività al volante ove invece è necessario mantenere calma e lucidità.