A Bricherasio si cammina in collina per il tetto della canonica di San Michele

Una camminata accessibile a tutti partendo dalla chiesa di San Michele, a Bricherasio, e procedendo verso la collina. Organizzata dal gruppo di amici e parrocchiani di San Michele, ‘Passeggiata in collina’ giunge quest’anno alla sua terza edizione, con l’obiettivo di contribuire ai lavori del tetto della canonica.

Domenica 31 maggio il ritrovo sarà alle 14 sulla piazza della chiesa con partenza alle 14,30. “È un percorso adatto a tutte le famiglie. Da San Michele si sale in collina, si va verso il guado, ma non lo si attraversa. Seguiremo la strada sterrata fino a Terra Nera, in ombra”, spiega Remo Lasagno, tra gli organizzatori.

Alle 16,30 circa è previsto l’arrivo in borgata Cuccia e, a seguire, inizierà la recita del Santo Rosario con benedizione della zona. Alle 17,15 sarà il momento della merenda insieme al sacco, con torte offerte dall’organizzazione e dalle famiglie di San Michele. Il rientro, più breve, sarà lungo la carrozzabile e l’arrivo sarà intorno alle 18,30.

Per informazioni è possibile contattare il 335 5793304 o il 347 5176120. L’iscrizione avverrà con un’offerta minima di 5 euro, mentre sarà gratuito per bambini sotto i 10 anni.

Il ricavato della giornata andrà in favore della parrocchia per i lavori al tetto della canonica: “Una parte è già stata fatta un paio di anni fa, bisogna completare l’opera nella sezione posteriore del tetto e sarà una spesa totale di circa 10mila euro. Anche se naturalmente non raccoglieremo tutto con la camminata, sarà un contributo importante anche per diffondere la voce e incoraggiare future donazioni. Nel frattempo, gli enti, tra cui il Comune, si stanno muovendo per aiutarci”.