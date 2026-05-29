“Non esistono ragazzi cattivi”: talk aperto con Don Claudio Burgio a Beinasco

“Non esistono ragazzi cattivi” Don Claudio Burgio a Beinasco per un incontro su giovani, violenza e relazioni Si terrà venerdì 12 giugno, dalle 18 alle 20, presso il Centro Culturale Bruno Zevi, in Strada Torino 19, Beinasco (TO), l’incontro pubblico “Non esistono ragazzi cattivi”, con la partecipazione di Don Claudio Burgio, fondatore della Comunità Kayròs. Il talk sarà un’occasione di confronto aperto sui temi delle nuove generazioni, della violenza, delle relazioni e degli approcci educativi non violenti, a partire dall’esperienza maturata da Don Claudio Burgio nel lavoro quotidiano con adolescenti e giovani in situazioni di fragilità.

L’iniziativa nasce dalle riflessioni emerse durante il laboratorio “RelAzioni – spazi di dialogo per approcci non violenti”, percorso che ha coinvolto giovani del territorio in un lavoro di ascolto, consapevolezza e costruzione di pratiche relazionali capaci di prevenire la violenza e promuovere dialogo, responsabilità e comunità. L’incontro sarà a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Al termine, dalle ore 20, è previsto un rinfresco gratuito aperto alle persone partecipanti. L’appuntamento si inserisce all’interno del progetto W.A.V.E. – We Act for Violence Eradication, gestito da Madiba Società Cooperativa Sociale, in partenariato con In(t)essere APS, il Comune di Beinasco, il Comune di Rivalta di Torino e il Coordinamento Comuni per la Pace. W.A.V.E. fa parte del programma Connect for Global Change, con il contributo dell’Unione Europea e della Regione Piemonte, attraverso il Consorzio delle Ong Piemontesi ETS