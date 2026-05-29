“Tutti a bordo senza barriere”: sabato appuntamento sul lago di Viverone

Abbattere ogni barriera, perché il vento e l’acqua non conoscono limiti: è questa la finalità del progetto “Tutti a bordo senza barriere” che la Lega Navale Italiana – Sezione di Torino presenterà sabato prossimo, 30 maggio, sul Lago di Viverone a partire dalle 9:30 (Hotel Marina, Frazione Comuna, 10 – Viverone).

Sarà una giornata nel segno dell’inclusione per dimostrare come anche nella vela le persone con limitata mobilità possano trovare spazi di autonomia e integrazione. Con un elemento in più, al di là delle affermazioni di principio: sarà varata, infatti, la prima imbarcazione HANSA 303 di proprietà della Sezione, progettata specificamente per garantire autonomia e sicurezza alle persone con mobilità ridotta e si potrà assistere alla dimostrazione del suo utilizzo da parte degli atleti disabili della Sezione, ai quali la tecnologia offre nuove possibilità.

Si tratta di una tappa importante di un percorso – che la Lega Navale Italiana ha intrapreso da tempo – non solo di diffusione, ma di concreta realizzazione della cultura dell’accessibilità e della solidarietà.