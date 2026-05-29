I cinque cerchi si diffondono in Alta Val Germanasca

È la prima edizione diffusa e coinvolge 4 Comuni della Val Germanasca: Prali, Perrero, Massello e Salza di Pinerolo. Gli atleti coinvolti sono 713, residenti o frequentanti le scuole delle Valli Chisone e Germanasca, impegnati in 12 discipline, che per il nuoto usufruiranno dell’impianto di Perosa Argentina. L’inaugurazione della 25esima edizione delle ‘Miniolimpiadi di Valle’, con l’accensione del braciere, si terrà stasera, venerdì 29 maggio, dalle 18,30, alla Friulana di Massello, in località Molino. Le gare si svolgeranno sino a martedì 2 giugno e il sito Internet della manifestazione, a questo link, fornirà un aggiornamento costante.