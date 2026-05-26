Incidenti derby, salgono a dieci le persone arrestate (ma 8 sono state scarcerate)

Salgono a dieci gli arresti per i disordini scoppiati domenica pomeriggio nel capoluogo piemontese nei pressi dello stadio Grande Torino dove in serata si è giocato il derby Toro-Juve.

Altri due ultras arrestati in flagranza differita

Dopo i tre arresti in flagranza e i cinque in flagranza differita eseguiti tra domenica e lunedì, nelle scorse ore sono stati arrestati altri due tifosi ultras in flagranza differita.

Sempre molto grave il 36enne rimasto ferito

Intanto proseguono le indagini degli investigatori, coordinati dalla procura, per fare luce sugli incidenti durante i quali un tifoso juventino trentaseienne è stato gravemente ferito alla testa e si trova ricoverato in terapia intensiva alle Molinette: le sue condizioni sono stabili, ma rimane in prognosi riservata.

Scarcerati gli otto arrestati tra domenica e lunedì

Nella giornata odierna sono stati poi scarcerati, con l'obbligo di presentazione periodico alla polizia giudiziaria, gli otto ultrà che erano stati arrestati tra domenica e lunedì. La decisione è stata presa dal gip del tribunale al termine dell'udienza di convalida. Il giudice ha, tuttavia, disposto la scarcerazione e l’obbligo di presentazione, due volte a settimana, alla polizia giudiziaria.

Gli otto tifosi sono chiamati a rispondere di lancio di oggetti pericolosi, resistenza a pubblico ufficiale e a qualcuno era è contestata anche la rissa.