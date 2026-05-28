“Corriamo Insieme” al Valentino: sport e inclusione nella gara solidale della 8

Una corsa aperta a tutta la cittadinanza per unire sport, inclusione e sociale. È questo lo spirito di “Corriamo Insieme”, l’iniziativa organizzata da 1 Caffè Onlus e AadMaratonabili Aps con il patrocinio della Circoscrizione 8, in programma giovedì 4 giugno alle 20 al parco del Valentino.

Un evento non competitivo, pensato per essere vissuto da tutti: correndo, camminando, spingendo o accompagnando, lungo un percorso di 6,2 chilometri immerso nel verde.

Partenza dal Villino Caprifoglio

Il ritrovo è fissato presso il Villino Caprifoglio, in viale Medaglie d’Oro 88, da cui partirà la corsa serale che attraverserà le aree più suggestive del parco del Valentino. L’obiettivo è quello di trasformare lo sport in un momento di partecipazione collettiva, accessibile e inclusivo, senza barriere fisiche o di prestazione.

Un evento per il progetto “Corriamo Insieme”

La manifestazione è legata al progetto sociale “Corriamo Insieme”, cui sarà devoluto l’intero ricavato dell’iniziativa. La quota di iscrizione parte da 10 euro a persona e comprende maglietta ufficiale dell’evento, pacco gara e ristoro finale. L’organizzazione sottolinea il valore solidale della corsa, che punta a sostenere attività e progetti dedicati all’inclusione attraverso lo sport.

Iscrizioni, logistica e tempi di gara

Le iscrizioni online resteranno aperte fino a martedì 2 giugno 2026, mentre sarà possibile iscriversi anche in loco il giorno della manifestazione, dalle 16 alle 19, con una maggiorazione di 2 euro.

La consegna dei pettorali è prevista dalle 16 alle 19.30.

La corsa si svolgerà con qualsiasi condizione meteo e avrà un tempo massimo di percorrenza fissato in un’ora e trenta minuti.

Il ruolo della Circoscrizione 8

L’iniziativa si svolge sotto il patrocinio della Circoscrizione 8. L’evento si inserisce nel programma nazionale “Metro Plus e Città Medie Sud”, che sostiene progettualità locali legate a sport, socialità e rigenerazione urbana.