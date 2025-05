Beinasco 'tira' la volata al progetto "Cinque comuni una passione, la bici"

Una buona notizia per la mobilità alternativa e l'ambiente. Nei giorni scorsi è giunto il via libera per il finanziamento del progetto "Cinque comuni una passione, la bici", che vede Beinasco impegnata assieme alle amministrazioni di Rivalta, Bruino, Piossasco e Sangano.

Le cinque città avevano deciso di fare fronte unico, candidandosi al bando "Bici in Comune", promosso dal Ministero per lo Sport. Più di 850 i progetti erano arrivati sul tavolo del ministero a Roma, ma solamente 35 sono stati quelli finanziati. Tra cui quello delle cinque cittadine torinesi.

Migliorare la ciclabile del Sangone

"La nostra idea si è classificata tra le prime quindici - hanno spiegato i promotori dell'iniziativa - e ora, grazie al finanziamento (che sarà integrato da una quota di compartecipazione da parte di ciascun Comune), miglioreremo ulteriormente la pista ciclabile che corre lungo il Sangone, collegando Sangano a Beinasco".

Verrà ripensata la segnaletica, sarà incrementata la sicurezza e verranno posizionate stazioni di manutenzione self-service, per favorirne in questo modo una maggiore accessibilità e fruibilità. Con il programma "Tu pedala, noi ti premiamo" verrà infatti incentivata la mobilità dolce, pensando a chi usa la bicicletta per andare e tornare dal lavoro, ma anche per chi si dedica al cicloturismo.

"Tu pedala, noi ti premiamo"

Per ogni chilometro percorso sulla ciclabile sarà possibile accumulare punti e ricevere ogni mese un rimborso in denaro. Chi fa più chilometri scala la classifica, chi a fine mese è in testa riceve il premio più consistente.

Sarà sufficiente dotarsi di un chip (Pin Bike), scaricare un’app, registrarsi e iniziare a pedalare. In questo modo andare in bici sarà utile, oltre che per la salute, anche per il portafoglio.