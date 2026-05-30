Colpo al bar in via dell’Arsenale, arrestati due ladri: spunta un passaporto falso per nascondere una condanna

Un furto sventato in un bar del centro e due arresti sono il bilancio principale del maxiblitz scattato nella zona della stazione di Porta Nuova, dove un'operazione congiunta delle forze dell'ordine ha passato al setaccio lo scalo ferroviario e le vie limitrofe. A finire in manette sono stati due cittadini rumeni di 44 e 20 anni, sorpresi subito dopo aver messo a segno un colpo in un locale di via dell'Arsenale.

L'intervento coordinato dal Commissariato San Secondo ha visto scendere in campo Polizia di Stato, Reparto Prevenzione Crimine, Polfer, unità cinofile, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

I dettagli emersi dopo il fermo dei due ladri hanno aggravato la loro posizione. Il più grande dei due ha infatti esibito il passaporto di un'altra persona per cercare di nascondere un ordine di carcerazione pendente emesso dalla Procura di Milano; l'uomo è stato quindi denunciato per false generalità e nuovamente arrestato anche per il possesso di un coltello a serramanico nascosto sotto i vestiti. Il complice ventenne, invece, è stato trovato con un passamontagna sotto il giubbotto.

Le verifiche si sono poi estese all'interno della stazione dove, lungo la banchina del binario 10, i cani poliziotto hanno fiutato e fatto recuperare un involucro di hashish.

L'attività ha riguardato anche gli esercizi commerciali e la circolazione stradale della zona. La Polizia Locale ha multato per oltre mille euro un minimarket di corso Stati Uniti che non esponeva i prezzi della merce. In corso Montelungo, invece, un posto di blocco ha portato al fermo di un trentenne brasiliano alla guida di un autocarro: l'uomo, risultato non in regola con i documenti di soggiorno, è stato trasferito all'Ufficio Immigrazione, mentre il mezzo è stato sequestrato.

Il bilancio complessivo dell'operazione conta 33 persone identificate, 10 veicoli controllati e 4 sanzioni per violazioni del Codice della Strada.