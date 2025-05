Girandola di cambi di casacca in Circoscrizione 5: la corsa per entrare nei Moderati

Cambi di casacca come se piovesse in Circoscrizione 5 dove la sessione estiva di “calciomercato” - se così vogliamo scherzosamente chiamarla - è iniziata con l’elezione del nuovo presidente, Alfredo Correnti.

Ventra-Zuppardo in maggioranza

A seguito della firma della mozione (che ha visto, appunto, l’elezione del presidente) i consiglieri Carmela Ventra e Roberto Zuppardo sono tornati tra le fila della maggioranza (nel gruppo misto). “Rinnovo nei confronti dei cittadini il mio impegno assoluto verso il territorio. Le mie idee centriste rimarranno invariate, il mio impegno non cambierà. La mia è una scelta di responsabilità, basta giochi politici” così Zuppardo. Lo stesso consigliere, solo poche settimane fa, aveva votato a favore di Correnti presidente pur sedendo tra i banchi dell’opposizione.

Doppietta dei Moderati

Si ingrossano, in minoranza, le fila dei Moderati. Ad Alessandro Speranza si sono aggiunti i consiglieri Luigi Borelli (dal gruppo misto di minoranza) e Antonio Canino (dal gruppo misto di maggioranza).

Mentre voci di corridoio parlerebbero anche di un avvicinamento dell’ex presidente della 5, Enrico Crescimanno, visto con la consigliera della 6, Maria Piarulli, all’incontro organizzato pochi giorni fa al Collegio degli Artigianelli di corso Palestro dai Moderati di Mimmo Portas e da Azione. Proprio quell’occasione Portas aveva annunciato il passaggio di 5 consiglieri di Circoscrizione tra le sue fila. Detto, fatto.

Caso rientrato in poche ore

Intanto Borelli e Speranza non le hanno mandate a dire. “In relazione alle dichiarazioni del consigliere Zuppardo - la replica di Borelli e Speranza -, possiamo solo dire che non crediamo sia nelle condizioni di dare patenti di coerenza, dal momento che da inizio consigliatura siamo al quinto cambio di gruppo. Per quanto mi riguarda, l’unico faro che guida la nostra azione politica è l’interesse del territorio in un’ottica di concordia istituzionale”. Ma poche ore dopo, ecco la contro-replica di Zuppardo che parla di semplice malinteso. "Le mie accuse non erano rivolte ai consiglieri dei Moderati con cui, al contrario, ho un ottimo rapporto".

Canino avvelenato

Cambiò anche per il consigliere Canino passato prima da Forza Italia al gruppo misto di maggioranza e ora ai Moderati. “Dopo un lungo periodo di empasse istituzionale, durante il quale la maggioranza ha finito per fagocitare il proprio presidente in una modalità che non ho condiviso, ho maturato la decisione di uscire dal partito e di aderire al gruppo misto - spiega Canino - Questa scelta è stata accolta con rispetto da quasi tutte le forze della coalizione di maggioranza, che io ringrazio, ad eccezione del vicecapogruppo del gruppo misto di maggioranza, che avrebbe preferito vedermi all’opposizione. Oggi, con coerenza rispetto alla mia identità di uomo liberale e di centro, ho scelto di aderire al gruppo dei Moderati, attualmente all’opposizione".

"Una decisione che, forse, soddisferà proprio chi auspicava il mio allontanamento dalla maggioranza, ma che nasce esclusivamente da una riflessione profonda sui valori che intendo continuare a rappresentare - ha concluso Canino - Continuerò a onorare il mio mandato con senso di responsabilità e nel rispetto di chi mi ha eletto, restando fedele ai principi di equilibrio, dialogo e moderazione che da sempre mi contraddistinguono”.

Attacco a 5 Stelle

I (nuovi) cambi di casacca nel mitico del consigliere M5S, Luigi Martina, autore di un post su Facebook che ripercorre le tappe dei suoi colleghi. “Che succede in Circoscrizione? Altro che Beautiful, qui succede di tutto - così Martina che dopo un lungo elenco dichiara - Siete davvero sicuri di sapere dove sono finiti quelli che avete votato? Quando date fiducia a qualcuno, lo fate credendo in uno schieramento. Non vi dà fastidio se poi cambia casacca dopo essere stato eletto per rappresentarvi? Fino ad adesso gli unici "fedeli e coerenti" siamo stati noi M5S e il gruppo del Pd”.