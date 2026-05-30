Volley A2/F: Monviso Volley alza il muro con Farina

Tornerà a fare squadra con la compagna Alyssa Enneking. Una seconda giocatrice della Futura Busto Arsizio si trasferisce sotto il Monviso per la prossima stagione di A2: si tratta della pavese, classe 2000, Alice Farina. Una centrale di 188 centimetri con un’esperienza nel 2024 in A1 con Bergamo.

“Monviso Volley rispecchia in pieno le mie ambizioni. È una società che mi dà molta fiducia e che ha fatto sempre dei buoni campionati. La tifoseria ha la fama di essere calda e sempre presente. Ho avuto modo di constatarlo di persona quando ero a Bergamo e questo mi entusiasma un sacco. Mi aspetto un campionato di vertice e non vedo l'ora di iniziare. Conosco già alcune ragazze. Sono sicura che in gruppo lavoreremo molto bene e che sarà un bel campionato” è il suo commento. Secondo i rumors, riportati da ‘Piazza Pinerolese’, con lei faranno reparto Sveva Parini e Nicole Modesti.