Chivasso apre la nuova passerella pedonale: addio definitivo ai passaggi a livello

Addio definitivo ai passaggi a livello di via Talentino e via Mazzè, sostituiti da una struttura moderna e accessibile a tutti. È stata ufficialmente attivata a Chivasso la nuova passerella pedonale, un'opera pensata per migliorare la sicurezza e la regolarità della circolazione sia dei treni, lungo la linea Torino-Milano, sia dei pedoni.

L'apertura dell'infrastruttura è avvenuta a seguito di un sopralluogo tecnico effettuato dai rappresentanti dell'Amministrazione comunale di Chivasso e dai responsabili territoriali di Rete Ferroviaria Italiana.

La nuova passerella in metallo, il cui impalcato principale era stato posizionato lo scorso luglio, sorge in corrispondenza del vecchio incrocio ferroviario di via Mazzè. Questo specifico attraversamento era già stato interdetto nell'estate del 2024 grazie all'apertura del vicino cavalcaferrovia di corso Galileo Ferraris. Con l'attivazione di questo nuovo passaggio pedonale si completa così la riorganizzazione della viabilità urbana della zona, consentendo di eliminare definitivamente anche le barriere di via Talentino.

Per garantire la piena fruibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche, la struttura è stata dotata di scale, ascensori e rampe di accesso che ne consentono l'utilizzo in totale sicurezza anche da parte delle persone a mobilità ridotta.

L’investimento complessivo per la realizzazione dell'opera supera i due milioni di euro, stanziati da Rete Ferroviaria Italiana con il contributo del Comune di Chivasso. Il progetto rientra nel piano nazionale promosso da RFI per la progressiva eliminazione degli incroci a raso tra strada e ferrovia, un programma che prosegue in tutto il territorio piemontese con l'obiettivo di azzerare i rischi legati ai passaggi a livello e ottimizzare i tempi di viaggio della rete ferroviaria.