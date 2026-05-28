A Osasco si possono ‘adottare’ le rotonde della Statale

Toccherà alle aziende e ai cittadini osaschesi prendersi cura delle rotonde sulla Strada statale 589 Laghi di Avigliana. Nelle scorse settimane infatti il Comune di Osasco ha stretto una convenzione con l’Anas a cui stava lavorando dal 2021. In base all’accordo, l’Anas cede all’ente il taglio dell’erba, la manutenzione del prato, la potatura di siepi, cespugli ed arbusti, sulle tre rotonde all’interno dei confini del paese. La decisione è stata presa per intervenire con più tempestività per con il taglio dell’erba, in modo da evitare i problemi che si sono verificati anche quest’anno.

“Ci occuperemo del verde delle rotonde e degli spicchi, mentre a bordo strada continueranno ad intervenire le aziende incaricate dall’Anas” specifica il sindaco di Osasco, Adriano Miglio.

Il Comune ha insistito per giungere all’accordo perché alcuni privati si sarebbero già offerti di occuparsi del taglio dell’erba: “Pubblicheremo nei prossimi mesi sul sito del Comune un avviso per chi fosse interessato a presentare una manifestazione d’interesse per la gestione del verde nelle rotatorie. Sarà aperta alle aziende e ai cittadini”. In cambio chi deciderà di ‘adottare’ una rotonda avrà diritto all’inserimento sulla stessa di un cartello pubblicitario di dimensioni non superiore a 40 cm per lato. “Inoltre, ogni rotonda potrà essere gestita da più soggetti che si divideranno così il compito della manutenzione” aggiunge Miglio.